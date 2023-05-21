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«Рёнхап»: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведёт первую личную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме.

Информацию об этом передаёт агентство «Рёнхап».

«Встреча состоится в кулуарах саммита «большой семёрки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встречу организуют по просьбе Зеленского.

Ранее посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что поставки южнокорейского оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей.

Также в Белом доме сообщали, что президент США Джо Байден надеется услышать от Юн Сок Ёля о будущей поддержке Украины со стороны Сеула.

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