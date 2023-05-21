«Рёнхап»: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7
Информацию об этом передаёт агентство «Рёнхап».
«Встреча состоится в кулуарах саммита «большой семёрки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что встречу организуют по просьбе Зеленского.
Ранее посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что поставки южнокорейского оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей.
Также в Белом доме сообщали, что президент США Джо Байден надеется услышать от Юн Сок Ёля о будущей поддержке Украины со стороны Сеула.