Белый дом: Байден надеется услышать от президента Южной Кореи о поддержке Украины

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Президент США Джо Байден надеется услышать от главы Южной Кореи Юн Сок Ёля о будущей поддержке Украины со стороны Сеула.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Я знаю, что у президента Байдена будет беседа с президентом Юном о том, что значит для союзников продолжение поддержки Украины в период сложных месяцев, и он захочет узнать, что Сеул думает о том, как будет выглядеть их поддержка», — цитирует чиновника РИА Новости.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что поставки вооружений Украине, откуда бы они ни исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.

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