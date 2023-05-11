Посол России: поставки оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей

Посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил в беседе с РИА Новости, что поставки южнокорейского оружия Киеву стали бы красной линией в отношениях с Южной Кореей.

По его словам, на протяжении длительного времени появляется информация, что власти Республики Корея под давлением Вашингтона рассматривают предоставление оружия Киеву.

«Для нас поставки оружия Киеву — это чёткая красная линия», — предупредил Кулик.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин прямо сказал, что если Сеул поставит Киеву оружие, то это разрушит отношения России и Южной Кореи.

«Подобное обрушение затронет все без исключения сферы», — отметил посол.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что поставки вооружений Украине, откуда бы они ни исходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва в ответ может передать Пхеньяну новейшее российское вооружение.