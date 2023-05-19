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Лидеры G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО

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Северная Корея никогда не станет ядерной державой в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили лидеры стран G7.
Лидеры G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО
  • РИА Новости

«Северная Корея не может (получить. — RT) и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО», — приводит РИА Новости текст документа, посвящённого ядерному разоружению.

Участники G7 отметили критичность исполнения санкций всеми государствами на время существования программы ядерных и ракетных разработок КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее сообщил о необходимости расширить силы сдерживания войны КНДР на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на полуострове.

В конце марта Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия.

По словам северокорейского лидера, страна должна быть готова к использованию ядерного оружия для предотвращения войны в любой момент.

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