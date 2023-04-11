Ким Чен Ын заявил о необходимости расширить силы сдерживания войны

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о необходимости расширить силы сдерживания войны КНДР на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на полуострове.

«Ким Чен Ын подчеркнул необходимость более практичного и наступательного расширения, эффективного использования стремительно укрепляющихся сил сдерживания войны КНДР для дальнейшего строгого контроля ситуации с безопасностью», — приводит сообщение ЦТАК РИА Новости.

В конце марта Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия.

По словам северокорейского лидера, страна должна быть готова к использованию ядерного оружия для предотвращения войны в любой момент.

Ранее в Северной Корее сообщили о проведении имитации ядерного взрыва в атмосфере.