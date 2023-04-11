Ким Чен Ын заявил о необходимости расширить силы сдерживания войны

Короткая ссылка
Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о необходимости расширить силы сдерживания войны КНДР на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на полуострове.
Ким Чен Ын заявил о необходимости расширить силы сдерживания войны
  • AP

«Ким Чен Ын подчеркнул необходимость более практичного и наступательного расширения, эффективного использования стремительно укрепляющихся сил сдерживания войны КНДР для дальнейшего строгого контроля ситуации с безопасностью», — приводит сообщение ЦТАК РИА Новости.

В конце марта Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия.

По словам северокорейского лидера, страна должна быть готова к использованию ядерного оружия для предотвращения войны в любой момент.

Ранее в Северной Корее сообщили о проведении имитации ядерного взрыва в атмосфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить