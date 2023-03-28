Ким Чен Ын поручил увеличить производство ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК, запас соответствующего оружия необходимо нарастить «в геометрической прогрессии».

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что нужно придать импульс последовательному производству ядерного оружия, а Институт ядерного оружия и (работники — ред.) сферы атомной энергетики должны перспективно расширить производство ядерного сырья, пригодного для создания оружия, ради последовательного претворения в жизнь замысла ЦК партии об увеличении запаса ядерного оружия в геометрической прогрессии», — говорится в сообщении.

Вместе с этим северокорейский лидер призвал к «идеальной» готовности к применению ядерного оружия «в любое время и в любом месте», а также заявил о необходимости «непрерывного укрепления ядерных сил».

Ранее в КНДР сообщили о проведении имитации ядерного взрыва в атмосфере.