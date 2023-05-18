Сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ

Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс законопроект о выходе США из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатского комитета по международным отношениям.

«Решение администрации Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и её союзникам большей безопасности», — заявил сенатор Джим Риш.

Он выразил мнение, что новый закон поможет исправить данные ошибки.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.