Госдеп: США считают, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения ДСНВ
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Мы соблюдаем договор, и решение России в одностороннем порядке приостановить своё участие в новом ДСНВ является достойным сожаления и непродуманным», — приводит ТАСС слова Патела на брифинге.
Он отметил, что, по мнению Вашингтона, Москва соблюдает только количественные ограничения ДСНВ, а не другие его аспекты.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.