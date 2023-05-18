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Госдеп: США считают, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения ДСНВ

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Администрация США считает, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Госдеп: США считают, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения ДСНВ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы соблюдаем договор, и решение России в одностороннем порядке приостановить своё участие в новом ДСНВ является достойным сожаления и непродуманным», — приводит ТАСС слова Патела на брифинге.

Он отметил, что, по мнению Вашингтона, Москва соблюдает только количественные ограничения ДСНВ, а не другие его аспекты.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.

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