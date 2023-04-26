В американском Минэнерго заявили, что США хотят возвращения России в ДСНВ

Соединённые Штаты хотели бы, чтобы Россия возобновила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

Об этом она сказала в ходе слушаний в американском конгрессе.

По словам Хруби, приостановка России участия в договоре привела к «потерям» с точки зрения стабилизирующих механизмов.

«Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора», — цитирует её РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.