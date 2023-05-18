Посольство России: США игнорируют то, что Киев не скрывает своих террористических действий

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти Соединённых Штатов предпочитают «не замечать» тот факт, что Украина, получая американскую помощь, не скрывает своих террористических действий.

«В Вашингтоне предпочитают «не замечать», что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий», — говорится в заявлении диппредставительства.

При этом, подчеркнули в дипмиссии, Вашингтон рассуждает о том, стоит ли присваивать России статус «страны — спонсора терроризма».

В посольстве назвали такую политику США лицемерной.

Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».