Посольство России: США игнорируют то, что Киев не скрывает своих террористических действий
«В Вашингтоне предпочитают «не замечать», что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий», — говорится в заявлении диппредставительства.
При этом, подчеркнули в дипмиссии, Вашингтон рассуждает о том, стоит ли присваивать России статус «страны — спонсора терроризма».
В посольстве назвали такую политику США лицемерной.
Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.
В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».