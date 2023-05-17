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Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации

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Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО.
Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации
  • РИА Новости

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Я не буду комментировать цифры, но объёмы поставок увеличились», — заявил Пантус.

При этом он отметил, что белорусский ОПК «чётко и мгновенно» реагирует на любые обращения российской армии.

«Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев», — добавил председатель.

Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов.

Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

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