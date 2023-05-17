Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации

Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Я не буду комментировать цифры, но объёмы поставок увеличились», — заявил Пантус.

При этом он отметил, что белорусский ОПК «чётко и мгновенно» реагирует на любые обращения российской армии.

«Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев», — добавил председатель.

Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов.

Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.