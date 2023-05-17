Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации
- РИА Новости
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.
«Я не буду комментировать цифры, но объёмы поставок увеличились», — заявил Пантус.
При этом он отметил, что белорусский ОПК «чётко и мгновенно» реагирует на любые обращения российской армии.
«Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев», — добавил председатель.
Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов.
Также президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.