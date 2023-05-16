Суд отказал выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Воложа в Амстердаме
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«Сквоттеры, проживающие в доме на улице Воссиусстраат, который принадлежит российскому бизнесмену, внесённому в европейский санкционный список, пока могут оставаться там», — приводит текст постановления суда РИА Новости.
Сквоттеры заняли дом основателя «Яндекса» в Амстердаме в октябре.
3 июня ЕС включил Воложа в санкционный список.
Позднее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс».