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NRC: дом сооснователя «Яндекса» Воложа в Нидерландах заняли сквоттеры

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Дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме заняли сквоттеры — люди, которые самовольно заселяются в пустующие здания.
NRC: дом сооснователя «Яндекса» Воложа в Нидерландах заняли сквоттеры
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает газета NRC.

Отмечается, что сквоттеры заявляют, что они «против алчности олигархов и миллиардеров».

В июне стало известно, что Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс».

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