NRC: дом сооснователя «Яндекса» Воложа в Нидерландах заняли сквоттеры

Дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме заняли сквоттеры — люди, которые самовольно заселяются в пустующие здания.

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Об этом сообщает газета NRC. Отмечается, что сквоттеры заявляют, что они «против алчности олигархов и миллиардеров». В июне стало известно, что Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс».