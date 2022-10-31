NRC: дом сооснователя «Яндекса» Воложа в Нидерландах заняли сквоттеры
Дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме заняли сквоттеры — люди, которые самовольно заселяются в пустующие здания.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщает газета NRC.
Отмечается, что сквоттеры заявляют, что они «против алчности олигархов и миллиардеров».
В июне стало известно, что Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс».
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