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РИА Новости: источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке

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Хорошие перспективы по продлению сроков действия зерновой сделки пока отсутствуют, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что это будут переговоры технических делегаций, которые непрерывно ведутся с начала действия механизма.

«Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, их (перспектив. — RT) нет», — сообщил источник.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для продления зерновой сделки необходима реализация второй её части, касающейся России.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что контакты между сторонами относительно дальнейшей судьбы «Черноморской инициативы» продолжаются.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.

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