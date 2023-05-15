Небензя сообщил, что контакты по вопросу реализации продуктовой сделки продолжаются
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал на заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«Контакты на этот счёт продолжаются», — констатировал Небензя.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки — это реально сделать при выполнении требований России.