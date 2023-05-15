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Небензя сообщил, что контакты по вопросу реализации продуктовой сделки продолжаются

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Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что контакты между сторонами относительно дальнейшей судьбы «Черноморской инициативы» продолжаются.
Небензя сообщил, что контакты по вопросу реализации продуктовой сделки продолжаются
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал на заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Контакты на этот счёт продолжаются», — констатировал Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки — это реально сделать при выполнении требований России.

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