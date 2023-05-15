Небензя сообщил, что контакты по вопросу реализации продуктовой сделки продолжаются

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что контакты между сторонами относительно дальнейшей судьбы «Черноморской инициативы» продолжаются.

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал на заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Контакты на этот счёт продолжаются», — констатировал Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки — это реально сделать при выполнении требований России.