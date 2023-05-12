Песков: для продления зерновой сделки необходима реализация её второй части

Для продления зерновой сделки необходима реализация второй её части, касающейся России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для того чтобы состоялась эта сделка, нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам», — сообщил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка, как и вся «Черноморская инициатива», прекратит существование, если стороны так и не придут к консенсусу.

По его словам, Россия не может мириться с двойными стандартами и лицемерием в рамках зерновой сделки.