Замглавы МИД Вершинин допустил прекращение зерновой сделки при отсутствии консенсуса

Зерновая сделка, как и вся «Черноморская инициатива», прекратят существование, если стороны так и не придут к консенсусу, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

РИА Новости напоминает, что срок действия инициативы истекает 18 мая.

Вершинина спросили, что будет, если до этого дня не удастся достичь консенсуса по продлению сделки с учётом интересов России по поставкам удобрений.

«Значит, она прекращает своё существование», — ответил замминистра.

Вершинин отметил, что Москва защищает национальные интересы России и её сельхозпроизводителей.

Также он сообщил, что решения о новых встречах по зерновой сделке на уровне замминистров по итогам переговоров в Стамбуле пока не приняты.