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Замглавы МИД Вершинин допустил прекращение зерновой сделки при отсутствии консенсуса

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Зерновая сделка, как и вся «Черноморская инициатива», прекратят существование, если стороны так и не придут к консенсусу, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Замглавы МИД Вершинин допустил прекращение зерновой сделки при отсутствии консенсуса
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

РИА Новости напоминает, что срок действия инициативы истекает 18 мая.

Вершинина спросили, что будет, если до этого дня не удастся достичь консенсуса по продлению сделки с учётом интересов России по поставкам удобрений.

«Значит, она прекращает своё существование», — ответил замминистра.

Вершинин отметил, что Москва защищает национальные интересы России и её сельхозпроизводителей.

Также он сообщил, что решения о новых встречах по зерновой сделке на уровне замминистров по итогам переговоров в Стамбуле пока не приняты.

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