Замглавы МИД Вершинин допустил прекращение зерновой сделки при отсутствии консенсуса
- AP
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РИА Новости напоминает, что срок действия инициативы истекает 18 мая.
Вершинина спросили, что будет, если до этого дня не удастся достичь консенсуса по продлению сделки с учётом интересов России по поставкам удобрений.
«Значит, она прекращает своё существование», — ответил замминистра.
Вершинин отметил, что Москва защищает национальные интересы России и её сельхозпроизводителей.
Также он сообщил, что решения о новых встречах по зерновой сделке на уровне замминистров по итогам переговоров в Стамбуле пока не приняты.