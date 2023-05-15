Офис Генсека: дискуссии по зерновой сделке возобновятся до 18 мая на техническом уровне

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.

«Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся до 18 мая», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дюжаррика, обсуждения возобновятся в Стамбуле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки — это реально сделать при выполнении требований России.