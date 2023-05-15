Офис Генсека: дискуссии по зерновой сделке возобновятся до 18 мая на техническом уровне
- РИА Новости
«Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся до 18 мая», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дюжаррика, обсуждения возобновятся в Стамбуле.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки — это реально сделать при выполнении требований России.