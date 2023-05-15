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Офис Генсека: дискуссии по зерновой сделке возобновятся до 18 мая на техническом уровне

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.
Офис Генсека: дискуссии по зерновой сделке возобновятся до 18 мая на техническом уровне
  • РИА Новости

«Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся до 18 мая», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дюжаррика, обсуждения возобновятся в Стамбуле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки — это реально сделать при выполнении требований России.

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