В конгрессе США призвали поднять потолок госдолга, чтобы не «доставить удовольствия» России и Китаю

Сенатор-демократ Питер Уэлч в ходе своего выступления в конгрессе призвал парламентариев поднять потолок госдолга, чтобы не допустить дефолта и не доставить таким образом «удовольствия противникам» США — России и Китаю. Со стенограммой речи политика ознакомился RT.

В рамках своего выступления Уэлч напомнил о принципе, выработанном одним из отцов-основателей Соединённых Штатов Александром Гамильтоном, — «Америка платит по своим счетам».

Сенатор также отметил, что ради сохранения этого принципа конгресс должен увеличить потолок госдолга. Это, по его мнению, позволит «продолжать платить по статьям расходов, уже одобренных конгрессами этого и предыдущих созывов».

Отсутствие подобного решения грозит объявлением дефолта, что негативно отразится на ситуации в США — «всё это очень плохо кончится для нашей страны», уточнил Уэлч.

«Все ответственные люди знают, что дефолт, во-первых, уничтожит репутацию Америки и поставит под угрозу ценность доллара как мировой резервной валюты, а во-вторых, доставит большое удовольствие нашим российским и китайским противникам, которые будут делать акцент на нашем дефолте, подавая его как то, чем он и является: признаком внутренней слабости, хаоса в экономике и отсутствия единства», — резюмировал американский политик.

10 мая спикер палаты представителей США Кевин Маккарти сообщил, что американскому президенту Джо Байдену и лидерам конгресса не удалось достичь подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что если власти страны не поднимут потолок долга или не приостановят его действие, то к 1 июня Вашингтону будет нечем расплачиваться с кредиторами.

В конце 2022 года задолженность Соединённых Штатов достигла установленного лимита в $31,4 трлн, и с тех пор правительству пришлось урезать часть бюджетных расходов для выполнения своих обязательств.