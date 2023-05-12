Белый дом: даже при дефолте США сохранят способность помогать Украине
- AP
По его словам, поддержка Украины зависит от ассигнований, которые конгресс выделил в прошлом году.
«Мы всё ещё задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.
Ранее Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что в случае дефолта Пентагон не смог бы стабильно выплачивать заработную плату вооружённым силам.
Он подчеркнул, что это сильно ударит по карману военных и граждан.