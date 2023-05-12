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Белый дом: даже при дефолте США сохранят способность помогать Украине

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Даже в случае объявления дефолта США сохранят возможность поддерживать Украину до конца финансового года за счёт уже выделенных средств, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Белый дом: даже при дефолте США сохранят способность помогать Украине
  • AP

По его словам, поддержка Украины зависит от ассигнований, которые конгресс выделил в прошлом году.

«Мы всё ещё задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.

Ранее Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что в случае дефолта Пентагон не смог бы стабильно выплачивать заработную плату вооружённым силам.

Он подчеркнул, что это сильно ударит по карману военных и граждан.

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