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Генерал Ричард Даннат: Киев может лишиться помощи Запада без успехов в контрнаступлении

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ВСУ могут лишиться помощи Запада, если не достигнут скорых успехов в планируемом контрнаступлении.
Генерал Ричард Даннат: Киев может лишиться помощи Запада без успехов в контрнаступлении
  • AP

Об этом заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат в интервью радио Times.

«Очень важно, чтобы украинцы действительно эффективно начали это наступление в нужное время... Альтернатива состоит в том, что война может затянуться... и, вероятно, поддержка Запада ослабнет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее китайское издание Asia Times заявило, что причиной провала возможного украинского контрнаступления станет отсутствие неожиданности.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

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