Asia Times: отсутствие неожиданности лишает ВСУ возможности успешного контрнаступления

Китайское издание Asia Times заявило, что причиной провала возможного украинского контрнаступления станет отсутствие неожиданности.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены», — говорится в статье.

При этом отмечается, что добиться внезапности для ВСУ будет «очень сложно».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению украинской армии.

Также газета The New York Times заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Западу тайное послание о судьбе контрнаступления ВСУ