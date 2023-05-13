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Asia Times: отсутствие неожиданности лишает ВСУ возможности успешного контрнаступления

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Китайское издание Asia Times заявило, что причиной провала возможного украинского контрнаступления станет отсутствие неожиданности.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены», — говорится в статье.

При этом отмечается, что добиться внезапности для ВСУ будет «очень сложно».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению украинской армии.

Также газета The New York Times заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Западу тайное послание о судьбе контрнаступления ВСУ

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