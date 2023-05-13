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Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению украинской армии по телефону

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ и вклад в него партнёров Киева.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе», — говорится в сообщении.

Также, как отмечает американское дипведомство, Блинкен подтвердил обязательство со стороны США «призвать Россию к ответу».

Ранее газета Financial Times заявила, что украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что украинские военные начали проводить «формирующие» операции в связи с возможным началом контрнаступления.

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