Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению украинской армии по телефону
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента США.
«Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе», — говорится в сообщении.
Также, как отмечает американское дипведомство, Блинкен подтвердил обязательство со стороны США «призвать Россию к ответу».
Ранее газета Financial Times заявила, что украинские чиновники не уверены в успехе контрнаступления ВСУ.
Также сообщалось, что украинские военные начали проводить «формирующие» операции в связи с возможным началом контрнаступления.