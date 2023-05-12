CNN: ВСУ начали проводить формирующие операции перед контрнаступлением

Украинские военные начали проводить «формирующие» операции в связи с возможным началом контрнаступления.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала пояснили, что соответствующие операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

Операции направлены на подготовку плацдарма для наступательных действий, уточнили они.

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

Утром 12 мая военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.

Также ВС России уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа и четыре дрона-камикадзе на Запорожском направлении.