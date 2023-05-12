CNN: ВСУ начали проводить формирующие операции перед контрнаступлением
- AP
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала пояснили, что соответствующие операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.
Операции направлены на подготовку плацдарма для наступательных действий, уточнили они.
Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.
Утром 12 мая военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.
Также ВС России уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа и четыре дрона-камикадзе на Запорожском направлении.