Экс-советник Пентагона Макгрегор: давление США может вынудить Зеленского капитулировать
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Полагаю, что Зеленскому не раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции», — приводит РИА Новости его слова каналу Godfrey Bloom Official на YouTube.
Макгрегор добавил, что в попытке остаться у власти украинский президент должен пожертвовать большим числом своих военных в бессмысленном контрнаступлении.
Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что у российских войск есть существенные преимущества перед ВСУ.
Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.