Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-советник Пентагона Макгрегор: давление США может вынудить Зеленского капитулировать

Короткая ссылка
Серьёзное давление Соединённых Штатов может заставить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: давление США может вынудить Зеленского капитулировать
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Полагаю, что Зеленскому не раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции», — приводит РИА Новости его слова каналу Godfrey Bloom Official на YouTube.

Макгрегор добавил, что в попытке остаться у власти украинский президент должен пожертвовать большим числом своих военных в бессмысленном контрнаступлении.

Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что у российских войск есть существенные преимущества перед ВСУ.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить