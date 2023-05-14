Серьёзное давление Соединённых Штатов может заставить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Полагаю, что Зеленскому не раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции», — приводит РИА Новости его слова каналу Godfrey Bloom Official на YouTube.

Макгрегор добавил, что в попытке остаться у власти украинский президент должен пожертвовать большим числом своих военных в бессмысленном контрнаступлении.

Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что у российских войск есть существенные преимущества перед ВСУ.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.