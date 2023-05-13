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Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ

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У российских войск есть существенные преимущества перед ВСУ, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ
  • РИА Новости

Он отметил, что ВСУ имеют дело «с великой российской армией».

«Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идёт об их численном превосходстве», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинская армия 11 мая на Соледарском тактическом направлении провела наступление на всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более 95 км. ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники не уверены в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

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