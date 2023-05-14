WSJ: НАТО хочет на июльском саммите предложить Киеву немедленную помощь, но не членство
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Вместе с тем, как пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию, чиновники и дипломаты из НАТО при этом готовы дать понять Украине, что она имеет шансы присоединиться к альянсу в будущем.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.