WSJ: НАТО хочет на июльском саммите предложить Киеву немедленную помощь, но не членство

Североатлантический альянс намерен на июльском саммите в Вильнюсе предложить Украине немедленную помощь, но не членство в блоке, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вместе с тем, как пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию, чиновники и дипломаты из НАТО при этом готовы дать понять Украине, что она имеет шансы присоединиться к альянсу в будущем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.