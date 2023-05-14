Песков назвал очевидной причастность Киева к убийствам россиян
- РИА Новости
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«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором, и вдохновителем, и исполнителем», — заявил Песков.
Песков также отметил, что российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявлений украинских властей о «готовности убивать россиян по всему миру».
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью Yahoo! News заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.
Перед этим суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме. Он был объявлен в международный розыск.