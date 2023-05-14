Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков назвал очевидной причастность Киева к убийствам россиян

Короткая ссылка
Кремль уверен в причастности Киева к нападениям на россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков назвал очевидной причастность Киева к убийствам россиян
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором, и вдохновителем, и исполнителем», — заявил Песков.

Песков также отметил, что российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявлений украинских властей о «готовности убивать россиян по всему миру».

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью Yahoo! News заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Перед этим суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме. Он был объявлен в международный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить