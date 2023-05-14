Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: российские спецслужбы учли заявления Киева о готовности убивать россиян

Короткая ссылка
Российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявлений украинских властей о «готовности убивать россиян по всему миру».
Песков: российские спецслужбы учли заявления Киева о готовности убивать россиян
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — заявил Песков.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью Yahoo! News заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Перед этим суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме. Он был объявлен в международный розыск.

В Кремле отметили, что не увидели соответствующей реакции властей европейских стран на слова Буданова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить