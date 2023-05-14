Песков: российские спецслужбы учли заявления Киева о готовности убивать россиян
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — заявил Песков.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью Yahoo! News заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.
Перед этим суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме. Он был объявлен в международный розыск.
В Кремле отметили, что не увидели соответствующей реакции властей европейских стран на слова Буданова.