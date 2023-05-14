Песков: российские спецслужбы учли заявления Киева о готовности убивать россиян

Российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявлений украинских властей о «готовности убивать россиян по всему миру».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — заявил Песков.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью Yahoo! News заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Перед этим суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме. Он был объявлен в международный розыск.

В Кремле отметили, что не увидели соответствующей реакции властей европейских стран на слова Буданова.