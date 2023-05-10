В Кремле не увидели реакции ЕС на слова главы ГУР Украины Буданова об убийстве россиян

В Кремле не увидели соответствующей реакции властей европейских стран на слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в Кремле не слышали никакой реакции на это из европейских столиц.

«Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово «осуждение» не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют», — отметил Песков.

По его словам, это не та формулировка, которая, по мнению российской стороны, соответствовала бы чудовищности заявлений Буданова.

Буданов ранее заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Так он прокомментировал теракт, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.

Сам Буданов был объявлен в международный розыск.

После этого Песков заявил, что в Кремле будут отслеживать реакцию США и Европы на заявление Буданова.