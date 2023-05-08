Песков заявил, что в Кремле будут отслеживать реакцию США и Европы на заявление Буданова

В Кремле будут очень внимательно отслеживать реакцию Европы и США, особенно США, на заявление главы управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

«Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона — особенно Вашингтона. Ибо представить себе, что подобные террористические заявления могут остаться без осуждения, очень сложно», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Так он прокомментировал теракт, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.

Сам Буданов был объявлен в международный розыск.

Также суд в Москве заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в терроризме.