Песков заявил, что в Кремле будут отслеживать реакцию США и Европы на заявление Буданова
- РИА Новости
«Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона — особенно Вашингтона. Ибо представить себе, что подобные террористические заявления могут остаться без осуждения, очень сложно», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.
Так он прокомментировал теракт, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.
Сам Буданов был объявлен в международный розыск.
Также суд в Москве заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в терроризме.