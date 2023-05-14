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National Interest: противостояние с Россией на Украине стало серьёзной ошибкой США

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Вашингтон допустил ошибку, втянувшись в конфликт с Москвой на Украине.
National Interest: противостояние с Россией на Украине стало серьёзной ошибкой США
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Clark

Об этом пишут аналитики Нилай Сайя и Рахмат Вадиди в статье для издания The National Interest.

Отмечается, что Запад втянулся в конфликт «в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать диалог» с Россией для противодействия Китаю.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.

Также он призвал к нормализации отношений с Россией.

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