National Interest: противостояние с Россией на Украине стало серьёзной ошибкой США
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Об этом пишут аналитики Нилай Сайя и Рахмат Вадиди в статье для издания The National Interest.
Отмечается, что Запад втянулся в конфликт «в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать диалог» с Россией для противодействия Китаю.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.
Также он призвал к нормализации отношений с Россией.