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МИД: Россия может выйти из Арктического совета при деструктивном поведении Запада

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Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Москва может выйти из Арктического совета при деструктивном поведении Запада и нарушении её прав как страны — члена организации.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, отсутствие приглашения представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение её прав как страны-члена.

«В таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», — сказал Корчунов.

Ранее в МИД России заявили об усилении военно-политической напряжённости в Арктике.

Также в Bloomberg выразили предположение, что следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике.

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