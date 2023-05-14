МИД: Россия может выйти из Арктического совета при деструктивном поведении Запада
Об этом сообщает ТАСС.
По словам дипломата, отсутствие приглашения представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение её прав как страны-члена.
«В таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», — сказал Корчунов.
Ранее в МИД России заявили об усилении военно-политической напряжённости в Арктике.
Также в Bloomberg выразили предположение, что следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике.