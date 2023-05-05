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Bloomberg: следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике

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Следующее противостояние России и Запада может быть в Арктике.
Bloomberg: следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике
  • Gettyimages.ru
  • © Per Breiehagen

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ситуацию осложняет изменение климата, быстрое таяние льдов и борьба за ресурсы.

Ранее директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Крис Кофрон заявил, что Вашингтону следует подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам.

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов сообщил, что политика США и их союзников приводит к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике.

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