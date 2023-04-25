В МИД России заявили об усилении военно-политической напряжённости в Арктике
«К сожалению, отмечаем тенденцию к усилению военно-политической напряженности в Арктике», — сказал Корчунов в интервью газете «Известия».
Он отметил, что в стратегических документах стран НАТО появляются задачи «сдерживания» России в регионе.
По его словам, именно политика США и их союзников ведёт к тому, что в Арктике растёт конфликтный потенциал.
10 февраля директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Крис Кофрон заявил, что Вашингтону следует подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам.
По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, Россия не является врагом США, но ситуация похожа на развязанную против России войну.