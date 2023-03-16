МИД: Москва насторожена данными о подготовке США к конфликтам с Россией и КНР в Арктике
Об этом сообщил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
«Эта риторика не может не вызывать у нас настороженности», — передаёт его слова РИА Новости.
По его словам, речь идёт о военном освоении региона, в то время как в Арктике нет проблем, которые требуют военного решения.
10 февраля директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Крис Кофрон заявил, что Вашингтону следует подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам.
По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, Россия не является врагом США, но ситуация похожа на развязанную против России войну.