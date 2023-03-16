МИД: Москва насторожена данными о подготовке США к конфликтам с Россией и КНР в Арктике

Москва обеспокоена появляющимися в СМИ данными о том, что Вашингтон готовится к конфликтам с Россией и КНР в Арктике.

Об этом сообщил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Эта риторика не может не вызывать у нас настороженности», — передаёт его слова РИА Новости.

По его словам, речь идёт о военном освоении региона, в то время как в Арктике нет проблем, которые требуют военного решения.

10 февраля директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Крис Кофрон заявил, что Вашингтону следует подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам.

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, Россия не является врагом США, но ситуация похожа на развязанную против России войну.