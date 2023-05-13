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Экономист Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России

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Американский экономист Джеффри Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию России в конфликте.
Экономист Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute.

«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин. — RT) Трюдо не будут говорить: «Это их выбор!» — заявил Сакс.

Бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав ранее заявил, что военный успех Вооружённых сил Украины в конфликте с Россией является главным страхом западных стран.

Эксперт в области безопасности Давид Богбот выразил мнение, что для завершения украинского конфликта мирным путём нужно покончить с подстрекательством со стороны США.

Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

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