Экономист Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России
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Об этом он заявил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute.
«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин. — RT) Трюдо не будут говорить: «Это их выбор!» — заявил Сакс.
Бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав ранее заявил, что военный успех Вооружённых сил Украины в конфликте с Россией является главным страхом западных стран.
Эксперт в области безопасности Давид Богбот выразил мнение, что для завершения украинского конфликта мирным путём нужно покончить с подстрекательством со стороны США.
Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.
The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.