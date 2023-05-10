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Генерал ВВС США Бридлав назвал победу Украины в конфликте главным страхом стран Запада

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Военный успех Вооружённых сил Украины в конфликте с Россией является главным страхом западных стран, заявил генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Action News.

«Мы на Западе боимся победы Украины», — признал Бридлав.

Он уточнил, что страны Запада опасаются распространения конфликта на континент, а также ядерной эскалации.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что ожидаемое контрнаступление украинской армии может не стать решающим этапом конфликта.

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