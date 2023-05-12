Кирби: США пока не передают Украине ракеты большой дальности

США пока не приняли решения о передаче Украине ракет большой дальности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большой дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились», — приводит ТАСС ответ Кирби на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение британского правительства передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам украинской армии.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.