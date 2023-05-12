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Зеленский поблагодарил премьера Британии Сунака за поставку ракет Storm Shadow

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за поставку украинской армии крылатых ракет Storm Shadow.
Зеленский поблагодарил премьера Британии Сунака за поставку ракет Storm Shadow
  • Gettyimages.ru

«Провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за существенное усиление наших возможностей дальнобойными ракетами Storm Shadow», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он добавил, что обсудил с Сунаком дальнейшую работу в сфере оборонного сотрудничества.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение британского правительства передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам украинской армии.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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