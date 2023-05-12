Постпред Крыма Мурадов: Британия после поставки ВСУ ракет рискует стать опустошённой

Великобритания после поставки ракет на Украину рискует превратиться в опустошённую территорию, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«После поставок англичанами Киеву снарядов с обеднённым ураном... и после оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами... английский остров сам рискует превратиться в опустошённую территорию», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение британского правительства передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам украинской армии.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.