Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Постпред Крыма Мурадов: Британия после поставки ВСУ ракет рискует стать опустошённой

Короткая ссылка
Великобритания после поставки ракет на Украину рискует превратиться в опустошённую территорию, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Постпред Крыма Мурадов: Британия после поставки ВСУ ракет рискует стать опустошённой
  • Gettyimages.ru

«После поставок англичанами Киеву снарядов с обеднённым ураном... и после оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами... английский остров сам рискует превратиться в опустошённую территорию», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение британского правительства передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам украинской армии.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить