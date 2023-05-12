Блинкен: передача Украине британских ракет Storm Shadow отвечает нуждам Киева

Вашингтон считает, что решение британского правительства передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам украинской армии, сообщил в интервью PBS американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, различные государства будут идти на разные меры в зависимости от собственных возможностей.

«Благодаря этому процессу мы предоставили некоторые вещи уникально для Украины. Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть», — отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.