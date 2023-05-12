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Медведев: исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к войне

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За исполнением ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест лидера страны может последовать война, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к войне
  • РИА Новости

«Что такое ордер на арест иностранного лидера?.. Это casus belli, за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдёт», — приводит ТАСС слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Он отметил, что, по сути, МУС выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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