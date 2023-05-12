Медведев: исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведёт к войне

За исполнением ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест лидера страны может последовать война, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Что такое ордер на арест иностранного лидера?.. Это casus belli, за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдёт», — приводит ТАСС слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Он отметил, что, по сути, МУС выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.