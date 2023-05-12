В МИД России допустили асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Польше

Россия допускает применение асимметричных мер в ответ на блокировку счетов российских посольства и торгпредства в Польше.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — сообщила она.

Захарова также отметила, что посольство Польши в Москве в соответствии с принципом взаимности не имеет доступа к своим средствам в российских банках.

В конце апреля стало известно, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.

9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище — мавзолее советских воинов в Варшаве.