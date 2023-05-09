Агрессивная толпа помешала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, люди требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили дипломата к машине, вынудив его покинуть мемориальное кладбище.
Андреев сообщил, что не пострадал в результате агрессивных действий толпы.
В 40 странах мира на пяти континентах местные жители приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая.
Ранее сообщалось, что в столице Киргизии Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк».