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Агрессивная толпа помешала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве

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Агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.
Агрессивная толпа помешала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, люди требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили дипломата к машине, вынудив его покинуть мемориальное кладбище.

Андреев сообщил, что не пострадал в результате агрессивных действий толпы.

В 40 странах мира на пяти континентах местные жители приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая.

Ранее сообщалось, что в столице Киргизии Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк».

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