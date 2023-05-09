Агрессивная толпа помешала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве

Агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

Как сообщает РИА Новости, люди требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили дипломата к машине, вынудив его покинуть мемориальное кладбище.

Андреев сообщил, что не пострадал в результате агрессивных действий толпы.

В 40 странах мира на пяти континентах местные жители приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая.

Ранее сообщалось, что в столице Киргизии Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк».