Захарова: в 40 странах мира прошли акции в честь Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщила в эфире Первого канала представитель МИД Мария Захарова.
«До 9 мая уже в 40 странах прошли акции «Бессмертного полка», прошли все акции, связанные с нашими мемориалами, субботники, торжественные собрания. 40 стран на пяти континентах, хотя именно сегодня начинается основная часть», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что в столице Киргизии Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк».