Захарова: в 40 странах мира прошли акции в честь Дня Победы

В 40 странах мира на пяти континентах местные жители приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая.

РИА Новости

Об этом сообщила в эфире Первого канала представитель МИД Мария Захарова. «До 9 мая уже в 40 странах прошли акции «Бессмертного полка», прошли все акции, связанные с нашими мемориалами, субботники, торжественные собрания. 40 стран на пяти континентах, хотя именно сегодня начинается основная часть», — цитирует её ТАСС. Ранее сообщалось, что в столице Киргизии Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк».