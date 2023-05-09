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В Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк»

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В столице Киргизии Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк».
В Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Колонна людей, растянувшаяся на несколько километров, начала движение от парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова (на южной окраине города). Преодолев около 6,5 км по улицам города, люди дошли до площади Победы в центре столицы.

Агентство пишет, что в мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Ранее сообщалось, что акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» прошли в столице Никарагуа.

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