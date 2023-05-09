В столице Никарагуа Манагуа прошёл марш «Бессмертного полка»

Акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» прошли в столице Никарагуа.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Никарагуа Елена Абдуллаева.

«Второй год подряд в канун великой Победы многочисленная акция прошла в самом сердце никарагуанской столицы», — рассказала она.

Абдуллаева отметила, что сотрудники посольства с портретами своих родственников-героев, представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, а также выпускники советских и российских вузов с флагами России и Победы прошли единым строем.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в Краснодарском крае в преддверии Дня Победы прошла акция «Бессмертный автополк».

Отмечается, что участники акции украсили машины флагами, плакатами и портретами участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, российские дипломаты в США почтили память павших в Великой Отечественной войне акцией «Бессмертный полк».