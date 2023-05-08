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В посольстве России в США провели акцию «Бессмертный полк»

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Российские дипломаты в США почтили память павших в Великой Отечественной войне акцией «Бессмертный полк».
В посольстве России в США провели акцию «Бессмертный полк»
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, шествие по центру Вашингтона в этот раз не состоялось.

Вместо него на территории посольства прошла линейка учащихся школы при дипмиссии и их родителей, которые держали в руках портреты родственников-ветеранов, читали стихи и исполняли песни военных лет.

«Сожалею лишь об одном — что в этом году не удастся вместе с вами пройти по улицам Вашингтона, как мы делали это несколько лет тому назад, и дойти до памятника победителям во Второй мировой войне», — сказал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, сегодня как никогда важна борьба против нацизма.

Акция «Бессмертный полк» и шествие ко Дню Победы прошли 7 мая в Афинах, 6 мая — в центре столицы Аргентины.

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