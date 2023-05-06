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Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Буэнос-Айреса

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Акция «Бессмертный полк» прошла 6 мая в центре столицы Аргентины.
Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Буэнос-Айреса
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает ТАСС, в шествии участвовали около 40 человек.

«Сейчас как никогда важно доносить до местной общественности объективную информацию о России, не допускать искажения исторической правды», — сказала руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.

Шествие прошло от памятника борцу за независимость Латинской Америки Хосе де Сан-Мартину до монумента, посвящённого аргентинским солдатам, которые пали на Мальвинских (Фолклендских) островах.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в одном из центральных парков Тель-Авива.

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